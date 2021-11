Gf Vip, dubbi della casa sul lavoro di Gianmaria. Per Belli è falso. Lui reagisce: «Sono un dirigente» Dopo la festa di Halloween, i due sono stati chiamati a confrontarsi anche durante la diretta della quindicesima puntata.

Gianmaria continua a prendere due di picche da Sophie e ad essere incalzato da Alex Belli e Soleil che vorrebbero vedere una reazione. Ma durante la festa di Halloween, Belli accusa Gianmaria di essere un fake «Sei falso».

«Ieri sera - spiega Antinolfi a Signorini - siamo stati 10 minuti a parlarci e il personaggio Alex Belli ha lasciato spazio alla persona. Io l'ho apprezzato molto il discorso che mi ha fatto ieri sera, per la prima volta era vero. Se una persona non mi interessa non ho interesse a chiarire. All'interno della casa e quando inizia la puntata diventa Alx valletto, Alex che sta in mezzo a tutto, solo ieri per la prima volta ho visto un po la verità». Belli «Ho parlato solo io. A me tu puoi prendere le donne che vuoi, ma le cose ce fai che sono tempisticamente sbagliate, le cose che dici a me dovresti dirle a te stesso»

«Io i consigli te li ho dati - prosegue Belli - ma tu li hai sempre ignorati. Gianmaria lo stimo umanamente ma si è convinto che qualcosa possa funzionare all'interno della casa come fuori». «E' vero - risponde Gianmaria - che non li ho ascoltati perchè io volevo Sophie. Io ho fatto degli errori e lei ha reagito allontanandomi»

Alcuni componenti della casa, inoltre, pensano che Gianmaria non sia in realtà un imprenditore ma un rappresentante di pellame. Soleil interpellata da Signorini conferma. Gianmaria stoppa tutto «Io sono un dirigente aziendale e lavoro per grandi gruppi, tutto quello che ho è mio».

«Lui sta facendo delle caricature di se stesso però uscite male - conclude Sophie - ogni giorno cambia personalità, secondo me se si facesse vedere per quello che è sarebbe più apprezzato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 23:10

