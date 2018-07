GF13, Samba da vu comprà al reality, diventa attore in "Un posto al sole"

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NAPOLI - “E’ stata un’esperienza meravigliosa, che mi fa sentire fortunato: non dimentico che in passato facevo il “Vu cumpà” per sopravvivere…”, a parlareLaobe Ndiaye, che dopo aver partecipato alla terza edizione delha conquistato una parte nella soap “Un posto al sole”: “Il reality mi ha dato popolarità: è bellissimo camminare ed essere riconosciuti per strada”.Ha studiato e lavorato ed ora è arrivato la buona occasione: “Dopo il Gf sono tornato a fare il lavoro che facevo prima, cioè il barista. Ho ascoltato i consigli di Alessia Marcuzzi, che ci diceva sempre che dopo il Gf dovevamo tornare a fare il lavoro di prima senza illusioni, e se qualcosa di bello doveva arrivare, sarebbe arrivato comunque.Così è stato. Intanto io ho studiato, ho frequentato la scuola di recitazione, e ho recitato la prima volta in Rimbocchiamoci le maniche, la fiction con Sabrina Ferilli, e poi con Alessandro Gassmann né I bastardi di Pizzofalcone. Ho girato anche Solo 2 con Marco Bocci che andrà in onda il prossimo anno. Adesso è arrivata l’occasione della soap con un ruolo molto bello e una storia bella che sicuramente appassionerà il pubblico: il mio personaggio mi somiglia moltissimo, è un immigrato che può essere un buon esempio per gli altri”.