Alex Belli, parla Andrea Palazzo (capoprogetto Gf Vip): «Ha spregiudicate teorie sulla vita di coppia»

Alex Belli è stato squalificato dal Gf Vip dopo aver eluso le normative anti-Covid imposte dal reality. L'ex di CentoVetrine, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti del programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini. La soap opera che vede come interpreti unici e indiscussi Soleil Sorge, Delia Duran e lo stesso Alex (attore e regista a quanto pare) ha tirato su gli ascolti del Gf che era partito molto fiacco. Alex è stato eliminato ma anche fuori dal loft di Cinecittà continua a far chiacchierare di se, quindi qualora le sue dinamiche create fossero state opera di una premeditazione diciamo che la regia ha funzionato e questo gli va riconosciuto.

Gf Vip, parlano i dirigenti Mediaset

Nelle ultime ore a parlare del Grande Fratello Vip sono stati il capoprogetto del reality Andrea Palazzo e Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, al settimanale Chi. Mentre Scheri si sofferma sui dati di ascolto del programma che continuano a salire il capoprogetto del Gf ha parlato dei personaggi che accendono le dinamiche della casa. Secondo Palazzo a rendere il programma vincente sono stati Katia Ricciarelli, Aldo Montano («vero leader) e Manuel Bortuzzo («un esempio di coraggio e resitenza»).

Alex Belli, cosa pensa di lui Palazzo

Ma senza nessun dubbio a creare più movimento nella casa sono stati Soleil e Alex. E se la prima, per il capoprogetto, è una «fonte inesauribile di spunti che si muove nella casa con astuta agilità», su Belli la pensa diversamente. «Si è “incespugliato”, come lui stesso ha confessato, in una storia che è sfuggita al suo controllo. Il teorico della “chimica artistica” è stato chiamato ad affrontare gli effetti delle sue scelte provocatorie e delle sue spregiudicate teorie sulla vita di coppia». In effetti la storia Alex, Soleil e Delia ha tenuto banco per 3 mesi all'interno della casa più spiata d'Italia e se all'inizio l'attore sembrava riuscire a muovere le pedine con astuzia l'ultima puntata e la conseguente squalificazione hanno dimostrato che Belli non aveva più la situazione sotto controllo.

Dati ascolto

Chiuso, almeno all'interno della casa, il capitolo Alex Belli, ora il reality deve dimostrare si saper andare avanti per altri 3 mesi con nuove dinamiche e nuovi ingressi, ma non hanno dubbi in casa Mediaset. «Quello che ci ha spinto a continuare è il buon andamento in termini di ascolti - ha spiegato Giancarlo Scheri - Anche quest’anno il Gf Vip ha fidelizzato un gran numero di telespettatori, garantendo nelle due serate di programmazione una buona stabilità al palinsesto della rete. Senza contare le ottime performance della programmazione pomeridiana. Un successo che esplode poi anche nelle piattaforme web di Mediaset».

