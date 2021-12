Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Alex Belli: «Non mi piaceva, era una presenza negativa»

Alex Belli è uscito dal Grande Fratello Vip, eppure si continua a parlare di lui. A poche ore dalla sua squalifica per aver violato le regole anti-Covid, Katia Ricciarelli dice la sua sul controverso concorrente del Gf Vip. «Per la Casa ha contato molto, però era ormai diventata una presenza negativa, un’influenza che non mi piaceva», ha dichiarato la soprano, confidandosi con Aldo Montano e Valeria Marini.

La solidarietà di Aldo Montano a Katia Ricciarelli

D'accordo con Katia su tutta la linea, l'ex schermidore non ha potuto non ammettere la cattiva influenza del concorrente sulla casa. «È vero – ha risposto Montano alla Ricciarelli –, ma mica sarà finita qua». A questo punto la cantante ha rincarato la dose contro Alex Belli: «Non era una bella cosa da vedere quindi ora ci sta avere un attimo di pace. Mi dispiace dirlo, ma ho come tirato un sospiro di sollievo perché non ci capivamo più niente manco noi. Quando tiri la corda così prima o poi si spacca. Visto che abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo, almeno io, voltiamo pagina».

Il commento di Valeria Marini

Anche la new entry Valeria Marini, arrivata proprio durante l’apice del triangolo amoroso tra Alex, Soleil e Delia, non si è trattenuta dal dare un proprio parere sul concorrente, sottolineando le tante incongruenze della loro infinita telenova. «Ieri ci sono stati tanti punti di incongruenza. Nelle sue reazioni ha perso totalmente il controllo», ha commentato la soubrette. Qualcosa ci dice che sentiremo ancora molto parlare di Alex Belli dentro la casa del Gf Vip.

