“Willy, il principe di Bel-Air”, parte il reboot: Will Smith presenta su Instagram Jabari Banks, l’attore che lo “sostituirà”…

C’è un nuovo principino a Bel-Air, è l’attore Jabari Banks ed è stato proprio Will Smith a incoronarlo. Sono pronte a partire la riprese per il reboot della leggendaria serie “Willy, il principe di Bel-Air” e a sorpresa l'ex protagonista Will Smith ha presentato dal suo account instagram l’attore che interpreterà il suo ruolo.

A breve partiranno le riprese del reboot, in chiave drammatica, della serie tv anni novanta “Willy, il principe di Bel-Air”. Ad annunciare il nuovo Willy proprio l’ex protagonista Will Smith, che in una diretta streaming si è collegato con Jabari Banks, attore al suo primo ruolo televisivo, cantante e rapper con una laurea alla University of the Arts di Philadelphia.

Will Smith si è collegato via social con il “successore” dalla sua casa a Los Angeles: «È un grande enorme piacere incontrarti – ha fatto sapere al collega - e dal profondo del cuore vorrei farti le congratulazioni: hai ottenuto il ruolo di Willy in Bel-Air».

Al settimo cielo naturalmente Jabari Banks, che in gioventù è stato un fan dalla serie: «Questo – ha spiegato il giovane attore - è un sogno che si realizza, tu non sai come mi sento...Anzi no, probabilmente lo sai!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 19:06

