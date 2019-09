Venezia, Luca Marinelli miglior attore: «Dedico la vittoria a chi salva le vite in mare»

Venezia76

«Ho questo premio tra le mani anche grazie ad un uomo di nome Jack London che ha creato questo personaggio meraviglioso: un marinaio che cercava la verità.E grazie anche per evitarci di fare un figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l'umanità e viva l'amore». È la dedica pronunciata danel ricevere lacomeper la sua interpretazione di 'Martin Eden' nell'omonimo film di Pietro Marcello.Visibilmente emozionato, l'attore ha esordito: «Forse riuscirò a dire qualcosa di sensato. Ringrazio il festival e la giuria, è un'emozione grandissima ricevere questo premio da voi. Mi sembra davvero una situazione assurda - ha ironizzato - ma prima che vi rendiate conto dell'errore che avete fatto, io vado avanti con i ringraziamenti», ha aggiunto rivolgendo un grazie ai giurati in diverse lingue, dall'inglese al giapponese.Marinelli ha ringraziato il regista del film, Pietro Marcello, «per la sua dedizione, per il suo coraggio, perché mi ha lasciato gradualmente scoprire la sua anima e ne sono rimasto abbagliato, per avermi dato fiducia e per avermi regalato questa avventura».«Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti i miei amici per amare in una maniera così sicura. Poi vorrei ringraziare mia moglie e i miei due meravigliosi figli che mi sopportano e mi supportano in questo pazzo e meraviglioso mestiere e che accarezzano la mia anima con la loro presenza e i loro sorrisi».