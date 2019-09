Venezia, “Joker” vince il Leone d'Oro, a Polanski il Gran premio della giuria- TUTTI I PREMI

E' in corso la cerimonia di chiusura della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con la consegna dei premi.



Coppa Volpi a Luca Marinelli (per Martin Eden) e Ariane Ascaridi per Gloria Mundi di Robert Guédiguian.



I PREMI



Leone d'argento per la migliore regia a Roy Andersson per il film About Endlessness (Svezia, Germania, Norvegia).



Coppa Volpi per la migliore attrice a Ariane Ascaride nel film GLORIA MUNDI di Robert Guédiguian (Francia, Italia)



Coppa Volpi per il miglior attore maschile a Luca Marinelli, protagonista di Martin Eden di Pietro Marcello



Premio migliore sceneggiatura a Yonfan per il film animato N. 7 Cherry Lane (Hong Kong SAR, Cina)



Premio Speciale della giuria a La mafia non più quella di una volta di Franco Maresco (Italia)



Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente a Toby Wallace nel film Babyteeth di Shannon Murphy (Australia) alla 76/ma Mostra del cinema di Venezia



Premio Venezia Opera Prima (Luigi De Laurentis) a You will die at 20 di Amjad Abu Alala (Sudan, Francia, Egitto, Germania, Norvegia, Qatar) Sabato 7 Settembre 2019, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA