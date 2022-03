Ucraina, Sean Penn lascia Kiev e va a piedi verso la Polonia: «Abbiamo abbandonato l'auto lungo la strada»

Sean Penn lascia l'Ucraina, costretto ad andare a piedi in Polonia per l'intensificarsi del conflitto. L'attore premio Oscar per «Milk» ha postato su Twitter una foto che lo ritrae mentre, con uno zaino in spalla, trascina un trolley sul ciglio di una strada. A fianco si vede una colonna di auto con persone in fuga verso il confine polacco. «Io e due colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine polacco dopo aver abbandonato la nostra macchina lungo la strada», ha scritto Penn: «Quasi tutte le auto hanno a bordo solo donne e bambini, la maggior parte senza bagaglio, e l'auto è il loro unico bene di valore».

Poco prima che le forze di Mosca entrassero in Ucraina, Penn era arrivato a Kiev per girare un documentario sull'invasione russa. Lavoro iniziato lo scorso novembre con l'intento di documentare la crisi russo-ucraina che lo ha portato in zona di guerra a seguire lo sviluppo degli eventi fin dalle prime ore. Ha partecipato ad una conferenza stampa del governo ucraino a Kiev nel giorno in cui è iniziata l'invasione russa e ha parlato con il presidente dell'Ucraina. Un incontro immortalato in alcune immagini che Zelensky ha postato elogiando il «coraggio» dell'attore.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022