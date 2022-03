Ucraina, Zelensky arruola i volontari stranieri: ecco le istruzioni da seguire su Telegram

La guerra in Ucraina è sempre più social. Dopo l'invasione dell'esercito russo, il governo di Zelensky ha fin da subito attuato una grande propaganda grazie all'utilizzo di tutte le piattaforme social. Twitter, Instagram e Facebook sono diventati ottimi alleati per diffondere le notizie e le informazioni sugli avventimenti. Ma adesso tocca anche a Telegram.

Dopo l'invito del presidente Volodymyr Zelensky ai volontari di tutto il mondo a raggiungere l'Ucraina per «formare una legione internazionale» contro la Russia, sul canale Telegram Ukraine Now, con decine di migliaia di iscritti, sono state pubblicate le istruzioni e i passi da seguire per gli stranieri che volessero arruolarsi in questo reparto. Innanzitutto i volontari dovranno presentare richiesta - di persona, per telefono o per mail - alla rappresentanza diplomatica ucraina nel loro paese. Quindi dovranno procurarsi i documenti e l'equipaggiamento richiesto, e recarsi in ambasciata per un colloquio con l'addetto militare di Kiev per ottenere l'emissione del visto.

A questo punto dovranno redigere la richiesta ufficiale di arruolamento volontario nella Difesa Territoriale delle forze armate ucraine e ricevere le istruzioni per arrivare nel paese. Il documento suggerisce di dotarsi «se possibile» di tute militari, elmetti, e protezioni. Una volta definiti i particolari del viaggio i volontari di questa 'legione straniera' potranno finalmente - al loro arrivo in Ucraina - presentarsi nei punti di raccolta e «andare a combattere contro gli occupanti russi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 21:25

