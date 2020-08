È morto Lorenzo Soria: l'ex presidente dei Golden Globes aveva 68 anni

Lutto nel mondo del cinema. Addio a Lorenzo Soria: il giornalista italiano che per anni è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione che ogni anno assegna i Golden Globes, è morto a 68 anni a Los Angeles. «Lorenzo si è occupato di politica, tecnologia, società e altri argomenti, ma quel che amava di più erano le interviste con i talenti di Hollywood e poter raccontare i trend e i cambiamenti nell'industria del cinema e della televisione», lo ha ricordato la HFPA in un comunicato in cui ne annuncia la scomparsa.

