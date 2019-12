Morta Sue Lyon, l'attrice di Lolita: aveva 73 anni

Sabato 28 Dicembre 2019, 18:27

, l'divenuta famosissima in tutto il mondo ad appena 16 anni grazie al film-scandalo, èall'età diLo scandaloso lungometraggio, diretto danel 1962, era tratto dall'omonimo (e non meno scandaloso) romanzo di Vladimir Nabokov e aveva dato fama mondiale a. L'attrice è morta due giorni fa nella sua casa di Los Angeles e la notizia è stata confermata dall'amico Phil Syracopoulos al New York Times . Pur essendo malata da tempo, non sono state rivelate le cause della morte dell'attrice.Il romanzo da cui era stato tratto il film raccontava l'amore tra un uomo adulto ed una dodicenne: per superare la censura, Kubrick decise di alzare l'età della protagonista a 15 anni, ottenendo però furenti critiche. Nabokov, infatti, non apprezzò quell'adattamento e smise di collaborare con Kubrick alla stesura del copione cinematografico, mentre i critici, immediatamente dopo l'uscita del film, avevano stroncato l'opera di uno dei più grandi registi della storia del cinema.Nata nel 1946 a Davenport (Iowa),aveva superato, appena 14enne, la concorrenza di altre 800 giovani attrici per interpretare il ryolo di Dolores Haze. Dopo il successo mondiale con Lolita,aveva continuato a recitare per tutti gli anni '60 e '70, ma la sua carriera iniziò a vivere una china discendente. Fu sposata cinque volte, di cui la prima con Hampton Fancher (sceneggiatore di Blade Runner) e la terza con Cotton Adamson, un assassino condannato che l'attrice aveva ritenuto il principale responsabile dell'impossibilità di ottenere nuovi ruoli a Hollywood.