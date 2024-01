Lynne Marta, morta l'attrice di “Footloose”: aveva 78 anni

Addio a Lynne Marta, l'attrice aveva 78 anni. Nata nel New Jersey, era celebre per aver interpretato Lulu Warnicker, zia di Ren di Kevin Bacon, nel cult Footloose del 1984. Era anche una presenza fissa in televisione, essendo apparsa in diverse serie tv, tra cui Charlie’s Angels, Starsky & Hutch.

Lynne Marta è morta giovedì 11 gennaio nella sua casa a Los Angeles, in seguito a una battaglia contro il cancro, come ha riferito il suo amico Chris Saint-Hilaire a The Hollywood Reporter.

Ha iniziato la sua carriera nella danza nella sua città natale, per poi continuare la carriera a Los Angeles nel 1966.

Negli anni ’80 fu coinvolta in quella che People all’epoca descrisse come una “relazione aperta” con la star di Starsky & Hutch David Soul, mentre era ancora sposato con l’attrice Karen Carlson. “Durante gli anni di Starsky & Hutch, David e Lynne hanno vissuto insieme ma hanno trascorso del tempo con altre persone”, ha osservato la rivista. Marta è apparsa con Soul nel suo speciale David Soul and Friends del 1977.

