Louise Fletcher, morta a 88 anni la crudele infermiera Ratched del film "Qualcuno volò sul nido del cuculo"

Louise Fletcher, l'attrice premio Oscar per la sua interpretazione della crudele e calcolatrice infermiera Ratched nel film cult "Qualcuno volò sul nido del cuculo" è morta a 88 anni. Fletcher è morta nel sonno circondata dalla famiglia nella sua casa di Montdurausse, in Francia. Lo ha reso noto il suo agente David Shaul all'Associated Press, senza aggiungere dettagli sulla causa della morte.

Dopo aver messo in pausa la sua carriera per anni per crescere i suoi figli, Fletcher aveva poco più di 40 anni ed era poco conosciuta quando fu scelta per il ruolo al fianco di Jack Nicholson nel film del 1975 dal regista Milos Forman. A quel tempo, non sapeva che molte altre star di spicco, tra cui Anne Bancroft, Ellen Burstyn e Angela Lansbury, avevano rifiutato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 08:47

