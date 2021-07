Libero De Rienzo morto, il dolore dei colleghi da Edoardo Leo a Vanessa Incontrada: «Sono senza fiato...»

Libero De Rienzo morto, il dolore di Vanessa Incontrada: «Sono senza fiato, le lacrime scendono senza fermarsi...». A pochi minuti dalla notizia della morte dell'attore - stroncato da un infarto in casa a 44 anni - Vanessa Incontrada dedica al collega parole piene di affetto e dolore su Instagram.

«…solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere - scrive Vanessa Incontrada - Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi... cosa devo dire.. niente… solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto. 😢😢😢🙏🏻🧡».

Libero De Rienzo e l'attrice italo-spagnola avevano recitato insieme nel film cult Andata + Ritorno di Marco Ponti. Immediato il cordoglio dei fan su Instagram: «Senza parole, era bravissimo. Un abbraccio forte».

Sui social, tanti i messaggi di volti noti dello spettacolo. Anna Foglietta: «Avevi qualcosa di geniale, eri davvero libero. Sono senza parole». Andrea Purgatori: «Ciao Picchio, mannaggia a te». Myrta Merlino: «44 anni. Un infarto. Non ci sono parole, che bruttissima notizia». Tommaso Labate: «'E notizie so rottur'e cazz'. Si sentiva dire interpretando Giancarlo Siani in Fortapasc. E questa lo è davvero». Sydney Sibilia, regista della trilogia Smetto quando voglio: «Buon viaggio amico mio». Poi, le parole toccanti dell'amico e collega Edoardo Leo: «Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 12:16

