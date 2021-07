Libero De Rienzo è morto. L'attore, classe '77, è stato ritrovato morto in casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l'intervento di un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono. Inutili i soccorsi dei sanitari, il corpo è stato sottoposto ad autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA