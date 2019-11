Frozen 2, a Roma l'anteprima del film con il cast italiano FOTO

A sei anni di distanza dal primo capitolo, Il regno dei Ghiacci ditorna al cinema con una nuova emozionante avventura. Allo space Cinema di Roma questa sera l'anteprima del film con il cast italiano. A dare la voce ad Elsa ancora una volta Serena Autieri, mentre Serena Rossi è Anna, Enrico Brignano Olaf .In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle al centro del racconto c'è la regina Elsa: perché ha questi poteri magici? Quali verità sul passato attendono Elsa mentre si avventura nell’ignoto verso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle? Ma non temete nonostante l'atmosfera dark ritroveremeo anche Anna, Kristoff, Olaf e Sven, e tutti insieme affronteranno un viaggio pericoloso ma straordinario. Diretto da Jennifer Lee, Frozen 2 debutterà nei cinema italiani a partire dal 27 novembre. Giuliano dei Negramaro canta la versione italiana della totale track Into the Unknown (Nell’ignoto).