David di Donatello 2020, il trionfo de Il Traditore. Il film di Marco Bellocchio vince miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista

​David di Donatello 2020, miglior film è Il Traditore di Marco Bellocchio.

Le altre candidature erano ll primo re di Matteo Rovere, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Martin Eden di Pietro Marcello, Pinocchio di Matteo Garrone.

«Sono contento per me stesso, ma anche per tutte le persone che mi hanno permesso di farlo». Così il regista ha commentato il premio, aggiungendo: «Ho ottant'anni, e spero ancora per un pò di anni di poter fare dei film in cui credo, che mi entusiasmano».





Prima dell'assegnazione dell'ultima statuetta Carlo Conti si è collegato in diretta con il ministro Dario Franceschini, che si è fatto riprendere - pur essendo a casa sua - in smoking.



«Mi sto impegnando 24 ore al giorno per il cinema» ha detto il ministro», che ha poi ricordato «l'impegno per gli ammortizzatori sociali per tutto il mondo dello spettacolo, ammortizzatori che non c'erano, perché non lasciare indietro nessuno». Franceschini non ha annunciato date di riapertura delle sale, «non lo decidiamo solo noi, ma dal Comitato tecnico scientifico oggi ci hanno detto che possono riaprire in sicurezza. Lunedì incontrerò il mondo del cinema». Franceschini ha detto «abbiamo davanti l'estate, le piazze sono grandi arene in cui le misure di sicurezza sono più facili da applicare. E poi bisogna far ripartire la grande industria del cinema italiano».







