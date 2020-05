David di Donatello 2020, Marco Bellocchio Miglior regista

Marco Bellocchio ha vinto il premio come miglior regista al David di Donatello 2020 con il Traditore, una grande doppietta dopo la vittoria di Favino come miglior attore protagonista. Bellocchio ha superato la concorrenza di altri grandi registi, ovvero: Matteo Rovere (Il primo re), Claudio Giovannesi (La paranza dei bambini)

Pietro Marcello (Martin Eden) Matteo Garrone (Pinocchio).



«Sono contento per me stesso, ma anche per tutte le persone che mi hanno permesso di farlo». Così il regista ha commentato il premio, aggiungendo: «Ho ottant'anni, e spero ancora per un pò di anni di poter fare dei film in cui credo, che mi entusiasmano». Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 23:23

