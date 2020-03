Coronavirus, l'ira di Gabriele Muccino: «Avete chiuso solo cinema, teatri e musei»

E per quale motivo? Per evitare il contagio? È davvero così pericoloso andare al cinema (o al museo) piuttosto che al supermercato? Il virus fino ad oggi ha fatto meno danni di decisioni forse affrettate che impattano l’economia mandandoci in recessione. Pare che tra una settimana anche in Lombardia, Emilia e Veneto le sale cinematografiche riapriranno. Ma il danno economico e l’effetto psicosi è stato innescato. E questa è la cosa che mi fa più arrabbiare

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 16:03

