CineVillage Talenti, Enrico Vanzina ed Enrico Montesano celebrano “Febbre da Cavallo”: «Tutti i segreti del film culto»

, e subito ci tornano in mente le scene più spassose e divertenti di sempre. Enrico Montesano e Gigi Proietti, diretti da Steno con la sceneggiatura di Enrico Vanzina, hanno creato un vero e proprio culto per questa commedia dai tratti comici e geniali che ha lanciato la carriera dei due protagonisti.non si sono risparmiati nel ricordare gli aneddoti e i momenti più divertenti della pellicola. Romanità, risate e ricordi indelebili di un film cult, hanno colorato e divertito l’arena del CineVillage, regalando al proprio pubblico tre ore di risate e divertimento puro.«Papà disse che il film era un po' troppo drammatico… io ero giocatore, malato di cavalli. Così abbiamo letto la sceneggiatura insieme e abbiamo deciso di farne un film comico. Papà voleva fare un film centrato su attori “caratteristi” e infatti vennero scelti Mario Carotenuto, Francesco De Rosa, Marina Confalone e Gigi Ballista. È venuto fuori questo film “strano” che nell'immediato non ebbe grande successo… oggi è uno dei film più famosi a Roma insieme a Un americano a Roma e a Il Marchese del Grillo»Tre tigri contro tre tigri Mi faccia causa Piedi piatti e La Mandrakata, dando vita a un rapporto artistico longevo e vincente: «Nel Sequel del 2002, Febbre da Cavallo - La Mandrakata – il protagonista doveva essere Gigi Proietti perché l’idea di base era che nel terzo film avrei poi dato maggiore risalto a Enrico», ha commentato ancora Vanzina.«Io sto qua perché volevo fare il ritorno der Pomata», e prosegue: «Anche se di questi tempi è difficile rifare Febbre da Cavallo. Appena dici febbre, arrivano col termometro a pistola e ti sparano in fronte».aver fatto parte di questo film: «È il pubblico che ha decretato la fortuna di questo film, noi ci siamo divertiti quando lo abbiamo fatto, si è dovuto ricavare uno spazio ma aver partecipato ad un film che dopo più di 40 anni è un sempre verde, è un onore».e ai Teatri, che hanno subito pesantemente le conseguenze del lockdown: «Chi esce per andare al Cinema è un eroe, questa botta del Covid non ci voleva, anche per i teatri, avere il Sistina chiuso è un colpo al cuore. Il pubblico deve sta vicino, deve stare “azzeccato” perché la risata si comunica. In un paese dove la cultura non è tanto considerata, dopo settanta giorni di prigionia una parola da Franceschini l'avrei voluta sentire. Spero che si possa tornare al cinema, al teatro quanto prima possibile, abbiamo bisogno del pubblico».