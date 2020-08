Cinevillage Talenti, arriva Febbre da Cavallo: super ospiti Montesano e Vanzina

Il 7 agosto sarà una data densa di eventi al CineVillage Talenti. La serata comincerà presto, con le Notti di Scienza. A partire dalle 19.30 ci sarà l' incontro, a cura del progetto NET, LO SPAZIO FA BENE ALLA NATURA, dialogo tra un'astrofisica e un naturalista, durante il quale il giornalista e divulgatore scientifico Marco Gisotti dialogherà con Martina Cardillo, dell'INAF - IAPS, e Pietro Genovesi, dell'ISPRA.



Alle 20.30 saliranno sul palco dell'arena Enrico Montesano ed Enrico Vanzina per introdurre il film culto FEBBRE DA CAVALLO. La pellicola, che ha lanciato le carriere dei due protagonisti, Enrico Montesano e Gigi Proietti, è ricordata per il successo crescente avuto nel corso degli anni. Per rendere ancora più fruibili i servizi in loco, sono stati creati stand commerciali ed espositivi, oltre ad un’area di Food & Beverage, che accompagneranno gli ospiti e gli spettatori del villaggio, dando l’opportunità non solo di vivere un momento di condivisione e relax, ma anche di rilanciare il sistema economico del territorio, in questo particolare momento storico.



INFORMAZIONI UTILI: Indirizzo Parco Talenti: Via Arrigo Cajumi angolo via Ugo Ojetti Biglietti: Intero: 6 euro; Ridotto: 5,50; Online: 5 euro Abbonamenti: 10 ingressi: 35 euro; 5 ingressi: 22 euro Sito web: www.cinevillageroma.it email: info@cinevillageroma.it



CONVENZIONI: Bibliocard Abbonati Metrebus e Possessori BIT vidimati in giornata FAI INTERCLUB Per i titolari della LAZIO YOUTH CARD, il prezzo del biglietto sarà di 5 euro (ad esclusione di eventi e anteprime). Gli utenti potranno usufruire di tale agevolazione mostrando direttamente alla cassa la schermata con i dati della tessera o acquistare il biglietto online. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 16:29

