Carlo Verdone si opera a entrambe le anche: «Ogni volta che mi vedevate in un film impazzivo per il dolore. Oggi cammino» VIDEO

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 10:49

si è«Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri», scrive l'attore sulla suamostrandosi in un video in cui cammina con le stampelle., spiega parlando di un piccolo miracolo, quello in cui lui riesce a camminare senza le stampelle dopo tanto tempo. «Bravi i chirurghi, coraggioso io... e non ho dolore», afferma confessando poi di aver trascorso mesi molto difficili, anche sul lavoro: «Ogni volta che mi vedevate in un film impazzivo dal dolore».e aggiunge: «Non sono un buon esempio, sono stato rimproverato da molti medici», ma poi conclude: «Volevo solo dirvi che oggi ero felice».