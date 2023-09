Brad Pitt e Mauro Corona insieme: l'incredibile incontro sulle Dolomiti. E spunta l'ipotesi di un film

di Redazione web

«Con Brad Pitt a Misurina» è il brevissimo messaggio che Mauro Corona ha pubblicato su Facebook sotto una sua foto con l'attore americano. Brad Pitt è atterrato lunedì con un volo privato all'aeroporto di Bolzano e sta trascorrendo alcuni giorni di relax tra Merano e le Dolomiti.

Al lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, ha incontrato lo scrittore di Erto. Ecco perché sarebbe lì.

Secondo voci non confermate potrebbe essere in zona per preparare un film. L'oggetto del film sarebbe la storia della mummia di Similaun che l'attore ha tatuata sul braccio. Circa 32 anni fa, infatti, ai piedi di un ghiacciaio a pochi metri dal confine italo-austriaco, venne ritrovata la mummia, ribattezzata familiarmente Ötzi.

