Brad Pitt in rosa alla presentazione di "Bullet Train": dopo il look gender fluid promuove il suo champagne rosé?

Brad Pitt ha sfoggiato un completo rosa alla presentazione del film "Bullet Train". L'attore è a Seoul per promuovere il suo film, e si è presentato con un nuovo abito. Dopo la gonna pink look, indossata con stile per la sua nuova fase della sua vita e il suo nuovo film, rieccolo, dunque, in rosa.

Champagne rosé

In molti, tuttavia, si sono chiesti se la scelta del colore rosa non sia un riferimento poco celato alla sua produzione di champagne rosé nel castello di Miraval, in Provenza. A pensar male...

