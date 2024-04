Barbara Baldavin, morta l'attrice di Star Trek e Medical Center: aveva 85 anni

di Serena De Santis

Barbarba Baldavin, è morta l'attrice statunitense apparsa in tre episodi di Star Treck e volto del telefilm Medical Center: aveva 85 anni. La star si è spenta a causa di un'insufficienza cardiaca congestizia. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il figlio Marc D'Agosta, che ha confermato la morte della mamma a The Hollywood Reporter.

La carriera

Baldavin ha interpretato l'ufficiale di controllo dei Phaser Angela Martine in due episodi della prima stagione di Star Trek nel 1966. Nel primo episodio, si è svolto il suo matrimonio con l'ufficiale della Flotta Stellare Robert Tomlinson (Stephen Mines), presieduto dal Capitano Kirk (William Shatner), che venne interrotto da un attacco alieno.

L'attrice tornò poi nel ruolo del tenente Lisa, un ufficiale delle comunicazioni e cronista giudiziario nel finale della serie, Turnabout Intruder, andato in onda nel giugno 1969.

Ha, inoltre, interpretato l'infermiera Holmby in 51 episodi delle ultime sei stagioni (1970-76) di Medical Center con Chad Everett e James Daly.

Negli anni '80 Barbara Baldavin ha lavorato nei reparti di casting di serie come Hagen, Zero in condotta, Matt Houston, Dynasty, Trapper John e Detective per amore.

