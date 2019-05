Avengers: Endgame, Pedro Almodovar: «I film Marvel sono belli, ma manca qualcosa»

Beverly Hills 90210, la prima foto del cast pronto per il reboot. Fan addolorati: «Manca Luke Perry...»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avengers: Endgame è senza dubbio uno dei film più attesi tra quelli usciti di recente nei cinema di tutto il mondo. La fortunata saga dei lungometraggi prodotti dallacontinua ad attrarre spettatori di tutte le età un po' in tutti i paesi, ottenendo anche endorsement prestigiosi. Uno di questi è senza dubbio quello di, uno degli esponenti di punta del cinema d'autore spagnolo e non solo, anche se le parole del regista non sono del tutto lusinghiere.A margine della partecipazione dei 50 anni della Società del cinema al Lincoln Center di New York,ha ammesso di apprezzare Avengers: Endgame e altri film della saga prodotti da Marvel, ma ha anche dichiarato di trovarli incompleti. Il motivo è presto spiegato dallo stesso regista: «Queste storie di supereroi hanno un piccolo difetto: non sono abbastanza sexy. Forse è una sorta di autocensura, ma nelle storie di supereroi manca la sessualità. Servirebbe più, questi supereroi mi sembrano un po' repressi se l'unica cosa che conta è l'avventura. L'essere umano è molto sessuale, in questi film sembra alterata la sua natura». Lo riporta anche Vulture.com Il regista di Tutto su mia madre e Parla con lei, solo per citare due dei tanti lungometraggi di successo, non risparmia poi una stoccata al cinema di: «Mi sento molto più libero in Europa e in Spagna rispetto a qui. Non so se riuscirei a dirigere un film di Marvel, a me piace imporre i miei criteri come regista, sono abituato a lavorare così e non credo di essere compatibile col sistema statunitense».