C'è posta per te, per la prima volta un messaggio insolito in sovraimpressione: ecco perché

Ultimo aggiornamento: 10:21

Un fatto decisamente insolito, che ha colpito anche i telespettatori storici di. Nella puntata di ieri dello show condotto da, infatti, per la prima volta è accaduto qualcosa di non comune: unmai visto prima è apparsodurante uno dei casi affrontati. Ecco cosa è successo.Come sappiamo, può capitare che i destinatari delle 'lettere' della trasmissione possano rifiutare di andare in studio per incontrare i 'mittenti', rifiutando l'invito. Mai prima d'ora, però, era avvenuto un rifiuto categorico di mandare in onda ogni sorta di immagine. È accaduto con la storia di, una giovane che era stata abbandonata dal padre quando aveva solo nove mesi. La ragazza aveva deciso di rivolgersi a C'è posta per te per incontrare il padre , ma l'uomo ha esplicitamente richiesto di non essere ripreso, come specificato anche dall'inedito: «Il padre di Gemma ha successivamente richiesto di non trasmettere la sua immagine». In poche parole: non solo l'uomo, mai citato per nome, non ha voluto partecipare alla trasmissione, ma ha anche vietato la messa in onda della consegna della busta da parte del postino. Lo riporta anche Bitchyf La reazione di Gemma è stata ovviamente piena di amarezza: «Un po' me l'aspettavo, ho sempre pensato fosse un vigliacco e oggi ho avuto la conferma. Non so se la sua famiglia è al corrente di questa situazione, forse non sanno che esisto, avrà trovato dei suoi simili. Io, da madre, non potrei mai concepire la convivenza con un uomo che ha abbandonato la figlia. Mi auguro che le sue figlie non provino mai ciò che ho provato io. Mi vergogno per lui e mi fa pena».