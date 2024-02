⁠⁠Sara Croce, addio Italia dopo Ballando: «Questa volta definitivamente». Ecco dove è volata

di Dajana Mrruku

Sara Croce ha preso il volo, solo andata per Los Angeles. La ex Madre Natura e Bonas di Avanti un altro ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi negli Stati Uniti a tempo indeterminato per poter prendere lezioni di recitazione e tentare una nuova strada per la sua carriera.

Sara ha da poco concluso la sua esperienza televisiva a Ballando con le Stelle, dove, accanto al maestro Luca Favilla ha mostrato le sue doti da ballerina al pubblico della Rai che l'ha molto apprezzata. Ma adesso è ora di una nuova sfida, questa volta la più importante e, soprattutto, con se stessa.

Sara Croce, i cambiamenti nella vita

«Per la prima volta in vita mia ho preso un biglietto aereo di sola andata. Sara Croce quando ha condiviso alcuni scatti in aeroporto con la valigia piena di sogni e speranze per una carriera brillante. Poco prima di partire, Sara ha cambiato il suo look, tagliando via la folta chioma bionda, per dare il benvenuto ad un bob corto fino al mento.

In molti hanno commentato la sua partenza facendole gli auguri, tra cui anche il suo maestro di Ballando, Luca Favilla, che ha voluto anche scherzare sul suo look da aeroporto che ricorda un pigiama: «Volevo fare la battuta del pigiama ma sono stato anticipato. Dannazione. Spacca tutto!»

Per Sara ha inizio una nuova avventura e lei è pronta più che mai per godersela al massimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA