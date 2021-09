Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela il cast a La vita in diretta. La conduttrice, ospite di Alberto Matano, ha annunciato durante un'edizione speciale, la lista dei 13 concorrenti scenderanno in pista da sabato 16 ottobre su Rai1.

Leggi anche > Striscia la notizia: questa sera il debutto di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani e delle nuove veline

La vita in diretta è andata oggi in onda in due edizioni, la prima alle 17.00 circa,per circa un'ora prima di dare la linea al Quirinale per la cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di rientro dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Cerimonia a cui ha parteciapto anche Aldo Montano che per l'occasione ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, dove rientrerà dopo la quarantena.

Nella seconda parte de La Vita in Diretta Alberto Matano, ha accolto nello studio della Vita in Diretta, Milly Carlucci che ha svelato il cast ufficiale di Ballando con le Stelle. Tanti i nomi confermati e già usciti in passato come Morgan o Sabrina Salerna, confermata Arisa che potrebbe, sempre secondo i rumors, entrare a far parte anche del cast del Cantante mascherato, ma questa volta in qualità di giudice.

BALLANDO CON LE STELLE 2021 - IL CAST



Arisa

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Bianca Gascoigne

Albano Carrisi

Fabio Galanti

Andrea Iannone

Valerio Rossi Albertini

Morgan

Federico Fashion Style

Alvise Erigo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA