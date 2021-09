Grande Fratello Vip, Soleil attacca Gianmaria: «Non mi piace di passare per stron*a, lui fa il cane bastonato». La storia d'amore tra i due non è finita bene e nei giorni scorsi la Stasi ha accusato il suo ex di essere uno Stalker.

(foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy​)



Soleil e Gianmaria fuori dalla casa del Grande Fratello Vip hanno avuto una relazione finita malissimo. Durante la diretta della terza puntata, Signorini torna sulla vicenda soprattutto dopo le accuse della Stasi che ha definito l'ex uno stalker che l'ha oppressa.



«Non mi piace di passare da stron*a per l’ennesima volta. Passo io per cattiva quando ho avuto la mia privacy invasa - dice Soleil- . Mi sono sentita mancare di rispetto. La sua è “paraculaggine”. Continua a fare il cane bastonato quando non è così. Io non accetto di essere definita così per non aver scelto una relazione, e non accetto che lui passi per la vittima quando in realtà è solo un paracu*o. Con lui sono stata chiara, lui è stato molto insistente a volere una relazione. Non è una cosa corretta e non accetto che lui passi per vittima quando non lo è».

«Sei stata trattata come una principessa - risponde Gianmaria - da me hai avuto solo amore. Hai detto cose pesantissime. Stalking? E' follia ma poi perchè? Perchè ho preso un aereo, una barca, per venire a parlarti?. Questo, ho fatto».

Soleil, però è una furia: «Mi sono sentita totalmente oppressa. Si presentava sotto casa, nei ristoranti… Una donna non dovrebbe mai accettare queste cose, io non l'ho fatto». Dallo studio Adriana Volpe accusa Antinolfi di corteggiare solo “donne da copertina” come belen o Dayane Mello.

