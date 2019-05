Hoara Borselli, stoccata a Ballando con le stelle: «Ho vinto ma non sono stata più chiamata»

Lunedì 27 Maggio 2019, 20:11

“È un programma che mi ha trattato molto male a posteriori”,, trionfatrice della prima edizione di “”, torna a parlare del talent danzerino condotto con successo da Milly Carlucci. Nonostante abbia vinto l’edizione a cui ha preso parte nel 2005 è stata poi completamente dimenticata.Hoara Borselli pensa di sapere il motivo dei mancati inviti, anche se non vuole svelarlo: “Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori – ha fatto sapere ospite telefonica del programma “I lunatici” su Radio due - In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po’ il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire”.Attiva su Instagram, racconta anche delle strane richieste dei follower (“Oltre a quelli che chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate. Ora ci sono anche quelli che mandano i curriculum per fare da money slave. Schiavi economici. Mi scrivono cose tipo “automunito, milite esente, mi offro per pagarti lo shopping” o altre cose simili”) e delle critiche ricevute: “Ci sono anche donne che pensando di offendermi mi scrivono cose tipo “mamma mia, non sei più come eri a vent'anni”. Ma io non mi offendo. Penso di essere meglio adesso, mi piaccio di più rispetto a venti anni fa. Sono orgogliosamente una quarantenne passata. Immaginate che fatica sarebbe passare una vita a combattere il tempo che scorre”.