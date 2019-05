Veterinaria ruba un cucciolo appena nato, il cane muore e lei finisce in tribunale

Lunedì 27 Maggio 2019, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sottrae unalla mamma dopo il parto e il. Una veterinaria è stata licenziata per il suo gesto. Zahra Rafiq, 29 anni, ha ammesso di aver preso uno dei sei cuccioli di bulldog francese nati presso la VetsNow di Huyton, Merseyside, clinica in cui lavorava.Subito dopo il parto lei, insieme ad una sua collega, hanno preso un cucciolo a testa. I piccolo però non potevano stare senza la loro mamma e uno dei due cagnolini è morto. A far scattare l'allerta è stato un altro dipendente della clinica che si era reso conto che mancavano dei cuccioli: le due sono state allontanate e sono ora sotto processo. Fortunatamente l'altro cucciolo si è salvato, ma il proprietario dei cani è andato su tutte le furie, come riporta Metro. «Quel veterinario ha rubato il mio cucciolo. Era una cosa terribile, senza cuore da fare. Non le dovrebbe consentito di praticare», ha affermato il padrone del cane, mentre la dottoressa ha provato a difendersi dicendo di essere molto dispiaciuta e in colpa per quanto accaduto. La donna ha precisato di non averlo fatto per motivi economici, ma semplicemente perché desiderava avere un cane.I responsabili della clinica si sono scusati con il proprietario del cane e hanno proceduto con l'allontanamento delle due dottoresse dal posto di lavoro.