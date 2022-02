Amici 21, verso il serale: a rischio 7 ragazzi. Zerbi: «Non siete in un villaggio!»

A poche settimane dall'inzio del serale di Amici 2022, il rischio di eliminazioni a raffica aumenta. Nel daytime di oggi, sette allievi sono stati rimproverati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il motivo? Il poco impegno da parte loro e un atteggiamento poco propenso allo studio.

I sette allievi sono: LDA, Calma, Aisha, Nunzio, Crytical, Leonardo, Christian. Chi per un motivo e chi per un altro pare che loro sette non si impegnino abbastanza quando sono in casetta, ma preferiscano fare altro. «Siete spesso a passare quel tempo in modo da villaggio. Non vi dà per niente né lustro né vi aiuta a crescere» ha obiettato Rudy. Ognuno di loro era lì per un motivo diverso ma tutti non starebbero dando il massimo. Quindi i professori hanno preso una decisione: due di questi sette allievi saranno eliminati. Uno per il canto e uno per il ballo. Il metodo per stabilire chi sarà eliminato ad Amici 21 è il solito: attraverso le classifiche. Sono stati scelti due professionisti, uno del canto e uno del ballo: Charlie Rapino e Marcello Sacchetta. Saranno loro a giudicare le esibizioni e a stilerare una classifica. «Chi sarà ultimo andrà a casa, oggi stesso. Uno per il canto e uno per il ballo» ha spiegato ancora Zerbi. Il daytime proseguirà domani ma, per il momento, si sono visti Christian e Nunzio in lacrime: cosa succederà?

Le maglie assegnate per il serale finora sono cinque: Michele, Carola, Dario, Sissi e Alex. Gli altri tredici si giocheranno gli altri nove posti, per un totale di quattordici. Come già detto e ridetto, i professori hanno la possibilità di portare tutti gli allievi al Serale e la produzione si adeguerà con il meccanismo in base al numero di concorrenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 21:16

