Amici 21, tensione fra Todaro e la Celentano: il prof sarà riconfermato nella prossima stagione?

Resta o va via? Questo è il dilemma. Su Raimondo Todaro circolano gossip. Dopo aver deciso di lasciare Ballando con le Stelle e rompere la solida amicizia con Milly Carlucci per approdare ad Amici di Maria De Filippi, ora il prof di danza potrebbe perdere anche la poltrona di Canale 5.

Leggi anche > Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui smentisce tutto: «Solo fake news»

Stando ad alcuni gossip riportati dal settimanale Nuovo Tv, il 35enne potrebbe non essere riconfermato nella prossima stagione televisiva e la causa sarebbero gli eccessivi scontri con la collega Alessandra Celentano.

Tra la nipote del Molleggiato e Todaro non c’è grande simpatia, come spesso fanno vedere. Alla base degli scontri c’è l’approccio con la danza e con gli allievi. Alessandra è intransigente, molto severa: pretende sempre il massimo da tutti. Al contrario, Raimondo è più disponibile verso i ragazzi.

Ma non sarebbe la prima volta che si assistono a siparietti poco lieti nel talent. Steve La Chance, ad esempio, ha ricordato che la Celentano l’ha definito un ignorante nel settore. Stessa sorte è toccata a Cannito, che si è sentito dire: «Tu non capisci niente!».

Di recente, invece, Natalia Titova, reduce anche lei da Ballando con le Stelle come Raimondo Todaro, ha confidato che non era a suo agio ad Amici. La compagna di Massimiliano Rosolino ha ammesso che non riusciva mai a portare avanti ragazzi che lei giudicava meritevoli. In più i contrasti con gli altri colleghi l’avevano sfinita. Cosa accadrà a Raimondo Todaro?

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA