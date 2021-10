Amici 21, duro scontro fra Celentano e Peparini per l'uscita anticipata di Mirko. «Doveva finire questo cavolo di percorso»

È già bufera ad Amici 21, dopo l'eliminazione di Mirko Masia, prima di terminare il mese di esperienza promesso dalla maestra Alessandra Celentano. In realtà, però, è stata Veronica Peparini a mettere in sfida Mirko per far entrare Dario, un ballerino di cui la Peparini voleva fortemente l’ingresso nella scuola, per cui non l'ha fermata neanche la promessa fatta dalla Celentano a Mirko.

Mirko infatti aveva il banco per un mese, poi avrebbe dovuto dimostrare di meritarlo ma tutti i professori sembravano consapevoli del fatto che avesse ancora molto da studiare. In sostanza, Mirko sarebbe uscito comunque dalla scuola ma non così presto e soprattutto dopo aver riconquistato il banco. La maestra Veronica voleva già sfidarlo in settimana, ma la produzione ha detto di no perché Mirko aveva la maglia sospesa. Appena l’ha riconquistata, la Peparini ha chiesto una sfida immediata, pronta ad assumersene le conseguenze. Il giudice esterno della sfida ha fatto entrare Dario ad Amici 21, ma Masia non ha lasciato indifferente la Peparini che proverà a far ottenere una borsa di studio a Mirko: «Ti faccio una promessa, ci provo. Per me entra Dario però voglio provare nell’ambito delle mie conoscenze a farti dare una borsa di studio, gratuitamente. Ci voglio provare. Non te lo assicuro, però proverò. Perché hai qualcosa dentro e quando un ragazzo ha una passione è giusto ed è bellissimo che possa coltivarla».

Mirko era in lacrime dopo essere stato eliminato, ma lo erano anche i suoi compagni. Dopo lo scontro tra Peparini e Celentano prima della sfida, dopo il verdetto Alessandra ha chiesto la parola, attaccando Veronica: «Io prima ho lasciato correre perché è nella regola della trasmissione la sfida. Ho preferito non parlare prima. Penso sia una sfida ridicola, penso tu ti sia accanita contro questo ragazzo. Lui non è entrato qui normalmente, lui è entrato qui per fare un’esperienza di un mese. Potevi aspettare. Lui è in un’altra situazione rispetto agli altri. Il tuo allievo potevi farlo entrare fra una settimana. Gli facevi finire questo cavolo di percorso, ho fatto di tutto per fargli vivere questa esperienza. Io non sono proprio d’accordo, tu non hai proprio capito».

La Peparini ha provato a difendersi da queste accuse spiegando di aver pensato solo alla danza. Non ha preso in considerazione la situazione di Mirko, perchè, a detta sua, un ballerino può studiare anche fuori da Amici di Maria De Filippi. E, in seguito, si è offerta di far studiare gratis Mirko.

Mirko ha reagito così: «Io sono contento. Questo è vincere facile ovviamente, si sa». Poi ha ringraziato la Celentano e la stessa Maria per l’opportunità. La conduttrice lo ha invitato a razionalizzare quanto stesse succedendo, ovvero che è stato eliminato da Amici 21 ma con la possibilità di continuare a studiare. La discussione tra Alessandra e Veronica è stata accesissima. Todaro si è schierato con la Celentano: secondo lui era tutta una questione di delicatezza, Mirko era appena rientrato e il giudice esterno aveva già espresso il suo parere positivo su Dario. Si poteva aspettare una settimana, insomma.

