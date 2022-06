Amici 21, Alex pubblica ‘Non siamo soli’: «Non ho mai cambiato il mio modo di essere per le cose attorno»

‘Non siamo soli’ è il primo EP di Alex, cantautore e musicista che il pubblico televisivo ha conosciuto ad ‘Amici 21’. Arrivato in finale, il comasco cresciuto tra la provincia italiana e Londra, ha raccolto in questo esordio la sua storia artistica. “Fino a otto mesi fa non avrei mai pensato di poter uscire con un EP in così poco tempo – ci confessa Alessandro – Se mi guardo indietro, vedo la stessa persona. Ho gli stessi pensieri e mi sento comunque lo stesso. Cambia soltanto un po’ di consapevolezza”. Merito del percorso vissuto nella scuola di Maria De Filippi: “Penso di aver centrato quello che volevo, perché semplicemente mi sono sempre comportato essendo me stesso in tutte le situazioni – continua – Sono contento e non cambierei nulla, sono sempre stato io, non ho mai cambiato il mio di essere per le cose attorno anche se, in tanti contesti, avrei potuto farlo”. Foto da Ufficio Stampa

