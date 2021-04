Amici 20: Giulia e Sangiovanni fanno innamorare i fan che sognano un amore come il loro. Ballerina lei, cantante lui, avversari durante il serale, coppia a tutti gli effetti. Le loro esibizioni, anche durante la quarta puntata del serale che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, restano tra le più commentate. Sono i beniamini del pubblico, tanto da essersi conquistati tempo fa un hashtag a loro dedicato, #amemici20.

Ad Amici 20 c'è una coppia su tutte che fa sognare il pubblico: quella composta da Giulia e Sangiovanni

Giulia Stabile, classe 2002, nata a Roma balla da quando ha tre anni e fa parte del team Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è un cantautore rapper di 18 anni e fa parte della squadra guidata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano.

Durante la quarta puntata del serale durante le rispettive esibizioni non hanno smesso di sorridersi e lanciarsi sguardi pieni di tenerezza pur essendo avversari. In particolare Sangiovanni, durante l'esibizione di Giulia, è stato inquadrato spesso con uno sguardo completamente perso che non è sfuggito ai fan. Su twitter in tantissimi hanno evidenziato questo gesto scrivendo: «Quando troverete qualcun* che vi guarda come sangio guarda giulia beh ragazz* tenetevel* strett*», oppure «sangio che guarda giulia il quel modo, mi si è sciolto il cuore»

