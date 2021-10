Amici 2021, terza puntata: eliminati Mirko e Kandy. Il gossip della "simpatia" fra tra Luigi e Carola

Nella terza puntata di “Amici 2021” non sono mancate le sorprese. Nel talent show di Maria De Filippi gli allievi continuano a sfidarsi per conquistare la maglia che vale un posto in trasmissione. Nelle numerose sfide hanno avuto la peggio Mirko e Kandy, eliminati e costretti ad abbandonare la scuola.

Il primo ad esibirsi ad “Amici” per la riconferma della maglia davanti ai professori Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini per il ballo, è stato Raimondo, con esito positivo. E’ toccato poi a LDA, il cantante figlio di Gigi D’Alessio, che ha riconquistato il posto grazie alla sua interpretazione dopo che in settimana la sua maglia era stata sospesa a causa di frasi poco felici. Conferma anche per Luigi, allievo di Zerbi, che si è esibito in una versione di Purple Rain con la chitarra. Stessa sorte i ballerini Christian e Matt e le cantanti Rea, Albe, ed Elisabetta.

La prima sfida ha visto una sorpresa. A confrontarsi contro il ballerino Dario doveva esibirsi Christian, ma poi su intercessione della Celentano si è proposta Carola come volontaria, ottenendo la possibilità di esibirsi e vincendo la gara.

Spazio poi a Mirko, il ballerino voluto da Alessandra Celentano, che aveva visto la sua maglia sospesa la scorsa settimana per avere la possibilità di studiare la coreografia del ballo assegnato. Mirko si è esibito convincendo i professori, ma la Paparelli ha proposto una sfida immediata col suo “protetto” Dario. E’ stato quest’ultimo ad aggiudicarsi la gara, conquistare l’ingresso nella scuola di Maria De Filippi e costringere Mirko ad abbandonare il programma.

E’ arrivato poi il confronto fra Giacomo Vianello e Kandy, che ha visto la vittoria del primo e l’eliminazione di Kandy. Infine Gea ha tolto la maglia a Flaza in una gara proposta da Anna Pettinelli.

Piccolo spazio anche per le indiscrezioni: sembra infatti che sia scoppiata una particolare amicizia, notata anche da Maria De Filippi ma non confermata dai diretti interessati, tra Luigi e Carola.

