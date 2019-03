Amici 18, Laura Pausini sculaccia Ricky Martin e imita Maria De Filippi. Pubblico in delirio

di Ida Di Grazia

Laura che abbandona Biagio e corre subito da Ricky.

LAURA PAUSINI SEI VITAAA#amici18 pic.twitter.com/FqgTekEM9I — - (@fedepaperx) 30 marzo 2019

ma ve lo immaginate se al posto di Gigolo o Grigolo ci fosse Laura Pausini, io riderei da morire per le scene con Ricky Martin.#Amici18 pic.twitter.com/bez2NUJy4l — trash account.🇮🇹 (@cosedatrash) 30 marzo 2019

Non so ancora cosa stia aspettando Laura Pausini ad accettare il ruolo di giudice in qualsiasi talent italiano, sarebbe davvero una forza. #Amici18 pic.twitter.com/C0fefEC8sq — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) 30 marzo 2019

è la super ospite, insieme a, della prima puntata del serale di Amici18 . La cantante oltre a sfoggiare un fisico da urlo è stata come sempre molto ironica, appena entrata è corsa ad abbracciare il suo amico e collega, in seguito si è esibita in una divertenteIn ogni trasmissione diin un modo o nell'altro c'è. Tra la presentatrice e la cantante c'è un'amicizia ed una complicità molto forte e quando sono insieme si vede. Appena entrata come super ospite insieme a Biagio Antonacci nella pima puntata del, la Pausini è corsa ad abbracciare il suo amico Ricky Martin ignorando completamente la padrona di casa, tanto che la De Filippi scherzando le ha detto: «Sei proprio una cafona!».Maria per "vendicarsi" ha mostrato un video in cuidurante una puntata di “The Voice” Mexico, ma la Pausini ha colto la palla al balzo per rifarlo anche ad Amici: «ho una scusa per toccare il fondoschiena di Ricky». Risate sonore del pubblico social in delirio che vorrebbero vederla giudice in qualche talent italiano.