Istituto Don Baldo: il bambino al centro della formazione per accompagnarlo in un percorso di crescita

In occasione dell’edizione 2023 del Salone dello Studente presso la Fiera di Roma, un momento di confronto tra esperti del settore della formazione e chi ha intenzione di intraprendere un percorso di studi, abbiamo intervistato il Prof. Vanni Pippi, Direttore Scolastico dell’Istituto Don Baldo.



Che ruolo ricopre l’orientamento per i genitori che devono informarsi sul percorso di studi dei propri figli?

Ogni anno accompagniamo le famiglie e i proprio bambini nella scoperta delle varie offerte formative delle scuole secondarie di I°. Le insegnanti delle quinte elementari insieme alla Coordinatrice didattica, grazie a dialoghi personalizzati con ogni famiglia, costruiscono un percorso di orientamento volto a valorizzar tutte le capacità dell’alunno.



Quanto è importante confrontarsi direttamente con esperti del settore?

Tutto il personale educativo, e in maniera particolare le Coordinatrici didattiche di infanzia e primaria, durante l’anno scolastico hanno un dialogo costante e personalizzato con ogni famiglia. Attenti ad ogni singolo bambini e ai suoi ritimi di crescita creiamo un rapporto personale con ogni famiglia. Anche il nostro personale è formato, durante l’anno si svolgono vari momenti di formazione per tutti i nostri insegnanti grazie al supporto di specialisti della nostra rete Scuole Per crescere.



Quali sono i valori dell’infanzia su cui fondare la formazione?

La formazione durante l’anno scolastico dei nostri insegnanti della scuola dell’infanzia, si basa su un progetto pedagogico volto a mettere al centro il bambino e la proprio famiglia.



Quali sono i principi su cui si fonda la vostra mission e come è stata pensata l’offerta formativa su questi pilastri?

La mission si pone come obiettivo di adeguare l’opera educativa alle esigenze pedagogiche e quotidiane di ogni bambino, grazie alla cura da parte delle della programmazione didattica e tramite l’attuazione del progetto educativo



Formazione primaria: un ponte fondamentale per guidare i bambini verso l’adolescenza e i futuri percorsi accademici. Come si distingue la vostra realtà in tal senso?

Percorsi e metodi che tendono all’eccellenza sono la strada per favorire lo sviluppo di tutte le capacità degli alunni secondo le specificità e le inclinazioni di ciascuno; per raggiungere una solida preparazione che favorisca un sicuro affronto della scuola secondaria di I°.

