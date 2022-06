Perdita dei Capelli? C'è la Medicina Rigenerativa Inclusiva.

Grazie ai moderni Protocolli di Medicina Rigenerativa Inclusiva, che consentono di agire su tutte le cause e concause profonde della perdita dei capelli, su follicoli danneggiati e ricettivi è finalmente possibile promuovere il blocco dell'invecchiamento cellulare precoce, l'aumento della densità e la massima rigenerazione e ricrescita autologa.



La perdita dei capelli è uno degli inestetismi meno sopportati da uomini e donne di ogni età.

Risolvere la perdita dei capelli una volta per tutte, è il sogno di tutti coloro che soffrono di questa problematica e che, nonostante i numerosi e più disparati tentativi, non hanno ancora trovato una soluzione completa.

La mancanza di conoscenza effettiva sull’argomento, associata alla voglia di ritrovare la naturale densità dei propri capelli, spinge molte persone a scelte semplicistiche o peggio ancora sbagliate sia nei tempi che nei metodi.

Shampoo e lozioni che promettono risultati miracolosi o Trapianti di Capelli inconcludenti, poco naturali e statisticamente da ripetere più volte, non bastano: serve più consapevolezza e una vera azione multidisciplinare capace di avvolgere la patologia nella sua totalità.

Pensare di risolvere la perdita di capelli solo con le classiche azioni tricologiche, invariate negli anni e uguali per tutte le persone, è quantomeno anacronistico, lontano dal periodo storico in cui viviamo e configge con le ultime ricerche scientifiche.



"Uno degli errori più frequenti è quello approcciare la perdita dei capelli con la mentalità di 20 anni fa. Il più delle volte si perde tempo prezioso.”

Per chi perde i capelli è finalmente accessibile in Italia la Terapia Multidisciplinare più valida nel panorama medico internazionale, anzi, oggi disponiamo di un vero e proprio Protocollo Terapeutico Inclusivo e totalmente personalizzato sull'unicità di ogni paziente.

Un approccio moderno dalle più alte possibilità di successo, in grado di ripristinare il parco follicolare attivo e lavorare le cause e concause che alimentano la personale perdita dei capelli.



La perdita dei capelli si deve affrontare in modo inclusivo e con una visione moderna dell'insieme mettendo al centro l'unicità di ogni Calvizie.

Solo attraverso una Terapia Inclusiva Multidisciplinare, personalizzata sulle base delle caratteristiche di ogni Paziente, è possibile agire su tutti gli aspetti clinici che incidono nella nascita e nello sviluppo della perdita dei capelli.

Nello specifico, la Medicina Rigenerativa Inclusiva risponde in modo completo a questa richiesta clinica, mettendo a disposizione la ricerca scientifica, le migliori tecnologie attualmente disponibili e la personalizzazione della rimodulazione, sulle singolo esigenze, di alcune terapie che hanno dimostrato grandi potenzialità.

Proprio l'innovazione è alla base del Protocollo di Medicina Rigenerativa Inclusiva bSBS. Avere finalmente accesso a tecnologie e terapie utopiche fino a pochi anni fa, consente di "aggredire" la perdita dei capelli come mai prima, dalla genesi alla sua evoluzione.





"La Medicina Rigenerativa sfrutta la Vis Medicatrix Naturae, ovvero la forza rigenerativa naturale di ogni individuo che, consente alle nostre cellule di rigenerare i tessuti danneggiati, follicoli piliferi compresi."

Grazie all’azione inclusiva della Medicina Rigenerativa Inclusiva è possibile intervenire seriamente e in modo completo contro la perdita dei capelli. Un'azione multidisciplinare che punta a favorire la massima rigenerazione cellulare e ricrescita autologa, ma che consente anche promuovere l'inversione del processo degenerativo dei follicoli e dell'assottigliamento dei capelli.



Un follicolo danneggiato produce capelli sempre più sottili. Rispetto ad un capello sano, il fusto dei capelli colpiti da Calvizie, ha uno spessore fino 6 volte in meno e genera l'effetto del diradamento.

Uno dei principali obiettivi del Protocollo bSBS è proprio quello di promuovere le condizioni di salute fisiologiche per produrre un capello sano e spesso, ripristinando una densità visiva naturale del parco follicolare attivo.

Rappresenta l’azione terapeutica più completa e dalle più alte possibilità di successo oltre ad essere essenziale pe promuovere il blocco dell'invecchiamento cellulare precoce dei follicoli che causa la perdita dei capelli.





Il Protocollo di Medicina Rigenerativa bSBS contro la Calvizie, si articola in 5 Fasi terapeutiche concentrate in un’unica sessione non chirurgica.

La Terapia Inclusiva Multidisciplinare bSBS è divisa in 5 Fasi terapeutiche concentrate in una sola Sessione di due ore e 30 minuti circa, durante la quale si sfruttano più di 16 tecnologie impostate sulla Calvizie, Alopecia o perdita dei capelli di ogni persona. E' sempre coadiuvata da un follow-up estremamente personalizzato volto a stabilizzare i risultati autologhi nel tempo.

Ogni tecnologia è volta ad agire su un aspetto critico legato allo specifico caso di Calvizie del paziente che è causa della sua perdita dei capelli.

Partendo dall’assunto che ogni perdita dei capelli è dipesa da cause e concause che dipendono da una serie di fattori personali e che rendono la Calvizie unica e diversa dalle altre, ci si appresta ad eseguire il Protocollo di Medicina Rigenerativa bSBS partendo proprio dall’unicità dell’individuo stesso.





"Grazie ad Analisi Avanzate, eseguite contestualmente alla Sessione terapeutica, è possibile ricavare un pool di input diagnostici, in grado di impostare, sull’unicità della Calvizie del Paziente, tutte le tecnologie che compongono la Terapia Inclusiva."

Nella Fase 1 vengono eseguiti diversi esami quali l’Analisi Genomica, Epigenomica, Profilo della Membrana Cellulare e Analisi Morfologica Digitale. Non si tratta di un banale esame del capello, ma di una diagnosi avanzata che indaga in modo profondo sulle cause e concause della propria perdita dei capelli e non solo.

I dati raccolti vengono poi elaborati da UniqueStudio, uno speciale algoritmo in grado di personalizzare l’intero percorso terapeutico sull'unicità della sua perdita dei capelli. La personalizzazione terapeutica è tale da rendere impossibile l’esecuzione di due terapie esattamente uguali.



Le successive Fasi Terapeutiche, eseguite contestualmente nel giorno della Sessione, hanno il compito essenziale di ripristinare un ambiente follicolare sano e produttivo.

La Fase 2 si occupa della Ricostruzione dell’Environment Follicolare. Grazie alle Cellule Staminali e alle Cellule Riparative del Follicolo, prelevate dal Paziente stesso in modo indolore, è possibile agire in modo significativo su tutti i follicoli in fase degenerativa, ricettivi e non atrofici.

Le tecnologie usate in questa fase rappresentano l'eccellenza nel campo bio-medico rigenerativo e riescono ad estrarre le migliori Unità Rigenerative Cellulare autologhe interessate alla rigenerazione e sviluppo dei follicoli piliferi colpiti dalla perdita dei capelli.

La Fase 3 promuove la più potente Azione Antinfiammatoria direttamente al cuore dell’infiammazione: si tratta di una fase essenziale perché l’infiammazione è considerata la madre di tutte le Calvizie.

Nello specifico la ProstaglandinaD2, ritenuta la causa principale della Calvizie di uomini e donne, crea un’infiammazione così deleteria da aggredire anche i follicoli trapiantati. Proprio questo dato è considerato una delle motivazioni che rendono il Trapianto dei Capelli una "non soluzione" se viene svolto senza una vera base di salute di tutto l'ambiente follicolare.



"Pensare di risolvere la perdita dei capelli e di curare la Calvizie, con un Trapianto di Capelli o con terapie dissociate e senza spegnere l’infiammazione, è impensabile."

La fase Antinfiammatoria ha dunque un ruolo chiave nella riuscita terapeutica del Protocollo, regola in modo determinante l’eccesso di sebo e favorisce il blocco della sintesi della Prostaglandina D2 e di alcune interleuchine che generano infiammazione a cute e follicoli.



Quando c'è una perdita dei capelli è sempre presente una mancanza di assorbimento di principi attivi necessari per il loro sviluppo. Consentendo ai follicoli di nutrirsi correttamente, si favorisce la produzione di capelli sani e spessi.

La Fase 4, l’Azione Nutritiva Paracrina, apporta i nutrimenti essenziali per la vita futura dei follicoli ricettivi. Le tecnologie adottate permettono il massimo assorbimento dei principi attivi in modo immediato e con “effetto retard” a lenta distribuzione.

La Fase 5 è l’Azione Tricogenetica e fornisce lo “start” alla rigenerazione cellulare, grazie alla stimolazione più ampia dei fibroblasti presenti nella papilla dermica del follicolo.

Proprio i fibroblasti sono ritenuti la “chiave di volta” nella nascita, crescita e rigenerazione del follicolo pilifero. Anche in questo caso si utilizzano tecnologie di ultimissima realizzazione, non invasive e totalmente indolori.



Il successivo follow-up auxologico follicolare è volto a stabilizzare i risultati, amplificarli e renderli duraturi.

Finalmente, dopo anni di studi scientifici dai principali esperti del settore, l’unicità del Paziente si sposa con una Terapia Inclusiva personalizzata contro la perdita dei capelli di uomini e donne, una terapia seria, non miracolosa e dalle più alte possibilità di successo.



Per chi è indicato e quali sono i risultati del Protocollo di Medicina Rigenerativa Inclusiva bSBS?



"Qualunque sia la storia clinica della perdita dei capelli del Paziente, il Protocollo di Medicina Rigenerativa bSBS è indicato per tutti i gradi di Calvizie trattabili."



I Pazienti con Calvizie avanzata o per chi sta pensando di eseguire un Trapianto di Capelli, il Protocollo Inclusivo bSBS è una fase necessaria per evirare lo shock-loss favorendo al contempo la massima rigenerazione autologa, valutando solo in ultima analisi la reale necessità di un eventuale intervento. La storia insegna che, senza delle vere basi di salute di cute e follicoli, il Trapianto di Capelli non basta e non risolve il la perdita dei capelli.

Per coloro che hanno già eseguito uno o più Trapianti di Capelli, ma si ritrovano con un risultato inconcludente e approssimativo, è fondamentale evitare un ulteriore intervento ma è necessario puntare al ripristino del parco follare attivo.

Proprio la differente qualità dei capelli deboli e sottili accanto a quelli trapiantati, solitamente più spessi e pigmentati, crea un imbarazzante effetto innaturale e antiestetico. Eliminare questa disarmonia visiva è l’obiettivo del Protocollo Inclusivo, riportando il Paziente ad una situazione estetica valida e naturale grazie ad una corretta integrazione tra i capelli trapiantati e capelli nativi.





Il Protocollo bSBS però, esprime il suo massimo potenziale nei casi di diradamento, localizzato o diffuso, classico dell’Alopecia Androgenetica, così come nei casi di assottigliamento e perdita dei capelli.

L’intera Terapia Inclusiva è infine senza chirurgia, indolore, in assenza di effetti collaterali e consente un’immediata ripresa lavorativa, sportiva e sociale.

Il Protocollo di Medicina Rigenerativa bSBS mira a promuovere l’inversione della miniaturizzazione, il blocco dell’invecchiamento cellulare e della precoce perdita dei capelli, favorendo la rigenerazione e la nascita di capelli sani e spessi.

A migliori condizioni di salute dei follicoli corrisponde un’alta densità visiva su livelli naturali. Situazioni che riguardano il 93% dei Pazienti trattati.

