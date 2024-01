Test di Medicina, la prova slitta ad aprile. Le domande diventano pubbliche: tutte le novità

Medicina, cambia - di nuovo - il test d'ingresso. La prima sessione delle prove di accesso alla facoltà prevista per febbraio è stata rinviata ad aprile, come conferma il ministero dell'Università de della Ricerca. Da quanto si apprende verrà superato il sistema dei Tolc (test online per l'accesso) e la ministra Anna Maria Bernini vuole che sia archiviato già dalle prossime prove.

Quest'operazione richiede del tempo in più per consentire al Consorzio interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso (Cisia) di aumentare il numero delle domande per permettere di aprire e rendere pubblica la banca dati. Questo significa che gli studenti avranno a disposizione una serie di questiti su cui esercitarsi, che potranno poi trovare anche il giorno dell'esame.

Tolc addio

Il Tolc Med gestito dal consorzio Cisia dall'anno scorso ha sostituito la prova unica nazionale. È finito nell'occhio del ciclone dopo le migliaia di ricorsi al Tar presentati da altrettanti aspiranti medici.

Come si svolgerà i test

La prova dovrebbe essere come quella dello scorso anno: novanta minuti, 50 domande di comprensione del testo, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Dovrebbero port partecipare anche gli stendeti del quarto anno delle superiori. Per gli studenti che l'anno scorso hanno partecipato alla prova ed erano al 4 anno, il ministero sta studiando la possibilità per far valere comunque la loro prova. Il decreto della ministra Bernini è atteso nelle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 11:41

