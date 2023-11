Prof fa una proposta di matrimonio alla collega in classe (con l'aiuto degli studenti): il video emozionante

Stava per cominciare la sua lezione in classe, quando è stata interrotta da... una proposta di matrimonio. È successo a Peschici, in Puglia. Un professore del liceo ha sorpreso la compagna (e collega), si è messo in ginocchio e le ha fatto la fatidica proposta. A supportarlo, anche i suoi studenti, che uno alla volta hanno consegnato diverse rose all'insegnante. Il video è stato pubblicato da uno studente su TikTok ed è diventato subito virale.

