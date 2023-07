Vermi di 46mila anni fa viaggiano nel tempo, resuscitati dagli scienziati: si stanno già riproducendo e possono diffondere nuove malattie

di Redazione web

Come in un film di fantascienza, con la differenza che è tutto vero. C'è il rischio che possano risvegliarsi virus e batteri rimasti in silenzio per migliaia di anni nel terreno perennemente ghiacciato delle zone Artiche, il permafrost. Colpa del surriscaldamento globale, che potrebbe scongelare batteri che si ritenevano estiti.

Questa sorta di viaggio nel tempo di microrganismi potenzialmente capaci di diffondere nuove malattie, con conseguenze sulla salute umana come sugli ecosistemi, è un'altra delle possibili conseguenze dei cambiamenti climatici che anche nell'Artico stanno rendendo le temperature sempre più elevate.

La ricerca che allarma gli scienziati

Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Plos Computational Biology e condotta da Giovanni Strona, del Joint Research Centre della Commissione Europea. Basato su simulazioni al computer, lo studio indica che è sufficiente il risveglio di una percentuale molto piccola di microrganismi potenzialmente pericolosi per causare danni significativi. Il gruppo di Strona ha riprodotto al computer l'evoluzione di virus antichi che cominciavano a infettare comunità di batteri, confrontando gli effetti prodotti da particolari specie su altre e confrontando i risultati con quelli relativi all'evoluzione di comunità di microrganismi che convivevano pacificamente.

Fra questi ultimi, la maggior parte avrebbe comunque un impatto poco importante e solo l'1% potrebbe provocare eventi imprevedibili. Si calcola, per esempio, che potrebbero uccidere fino a un terzo dei loro organismi ospiti, mentre gli altri potrebbero aumentare la biodiversità fino al 12%, rispetto al controllo. I ricercatori osservano che il rischio legato all'1% degli organismi pericolosi potrebbe sembrare piccolo, ma considerando il numero complessivo di antichi microrganismi regolarmente rilasciati nelle comunità moderne, le possibili epidemie che una percentuale così piccola potrebbe scatenare rappresentano un rischio importante.

Nematode resuscitato

Un nematode microscopico femmina che ha trascorso gli ultimi 46.000 anni congelato nel permafrost siberiano è stato rianimato e ha iniziato ad avere figli in una capsula da laboratorio, riporta il Washington Post. Gli scienziati sanno da tempo che alcune creature microscopiche sono in grado di mettere in pausa la vita per sopravvivere in ambienti difficili, scivolando nel sonno più profondo rallentando il loro metabolismo a livelli non rilevabili in un processo chiamato criptobiosi.

