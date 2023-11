Nasa, scoperto nuovo pianeta "soffice": si trova a 212 anni luce dalla Terra e le sue nuvole sono di sabbia

di Redazione web

Un team di esperti e ricercatori dell'Istituto di Astronomia KU Leuven in Olanda, ha studiato l'atmosfera dell'esopianeta WASP-107b, che è delle dimensioni di Giove e dista 212 anni luce dalla Terra. Secondo gli scienziati, questo mondo possiede una delle atmosfere più strane mai scoperte. Non solo, sono state avvistate nuvole di sabbia silicata e acqua, ma sarebbe presente anche anidride solforosa che sulla Terra può produrre piogge acide. Tutto ciò, è stato possibile osservarlo grazie al telescopio spaziale della Nasa, James Webb (JWST).

Le parole degli esperti

Il professor Leen Decin, della KU Leuven, uno degli autori principali dello studio, ha rivelato al Daily Mail: «JWST (il telescopio della Nasa, ndr) sta rivoluzionando la caratterizzazione degli esopianeti, fornendo informazioni senza precedenti a una velocità notevole. La scoperta di nubi di sabbia, acqua e anidride solforosa su questo soffice pianeta extrasolare da parte dello strumento MIRI di JWST, è una pietra miliare fondamentale. Rimodella la nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione planetaria, gettando nuova luce sul nostro Sistema Solare».

Il parere del professore Michiel Min

Il dottor Michiel Min ha, poi, aggiunto: «Il fatto che vediamo queste nuvole di sabbia in alto nell'atmosfera deve significare che le goccioline di pioggia di sabbia evaporano in strati più profondi e molto caldi e il vapore di silicato risultante viene spostato in modo efficiente verso l'alto, dove si ricondensa per formare ancora una volta nuvole di silicato. Questo è molto simile al ciclo del vapore acqueo e delle nuvole sulla nostra Terra, ma con goccioline di sabbia».

