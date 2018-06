Herpes e Alzheimer, scoperto un collegamento: trovato il virus nel cervello

di Alessia Strinati

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unpotrebbe essere la causa dell'. Un recente studio ha riscontrato la presenza di virus nel cervello che potrebbero essere collegati alla malattia di Alzheimer. Il virus in questione sembra essere quello dellsecondo gli scienziati i malati di demenza avevano nel cervello abbondanti ceppi del virus herpes, contrariamente ai cervelli sani.Si pensa anche che l'herpes possa essere in realtà una conseguenza: un paziente malato ha le difese immunitarie più vulnerabili ed è quindi maggiormente esposto a virus e contagi. «Dobbiamo cercare di essere prudenti nella nostra interpretazione e abbiamo replicato i risultati in tre diverse banche del cervello, ma dobbiamo almeno riconoscere che questi cervelli malati stanno trasportando questi genomi virali», ha spiegato Sam Gandy, professore di neurologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai, New York.I virus evidenziati sono gli stessi che causano l'herpes labiale, molto diffuso e comune. Gli scienziati tengono a precisare che questo non significa che l'Alzheimer è contagioso o che avere l'herpes aumenta il rischio di ammalarsi, hanno solo palesato una stretta correlazione tra le due patologie e stanno accertandone le motivazioni.Il morbo è causato da una combinazione di predisposizione genetica e stile di vita, ma le cause precise non sono state ancora individuate, come purtroppo non è stata ancora trovata una cura. L'aumento della dimenticanza o la lieve confusione potrebbero essere gli unici sintomi della malattia di Alzheimer che vengono notati, nel tempo alcune "mancanze" si accentuano fino a quando purtroppo il paziente diventa incapace di badare a se stesso.