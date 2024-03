Olena Zelenska e Yulia Navalnaya declinano l'invito di Joe Biden: ecco il vero motivo

La scenografia del discorso più importante dell’anno del presidente Usa Joe Biden, quello sullo Stato della Nazione, era stata già tutta studiata e preparata per dargli lo sfondo politicamente e mediaticamente di maggiore impatto. La first lady, Jill, si sarebbe seduta in prima fila accanto a Olena Zelenska, la moglie di Volodymyr Zelensky, e a Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksei Navalny. Due simboli della lotta del mondo libero contro Putin, il dittatore zar di tutte le Russie che ha scatenato l’invasione dell’Ucraina e sferrato il maglio della repressione sul dissenso interno in vista delle presidenziali del prossimo 17 marzo. Fino alla morte del suo principale oppositore, il detenuto nella colonia penale artica “Lupo polare”, Navalny.