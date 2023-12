Vittoria Ricci, la figlia di Antonio che lavora a Striscia: «Raccomandata da mio papà e devo farmi valere il triplo. Ho una perversione per Staffelli»

Da nove anni, Vittoria Ricci, 35 anni, secondogenita del papà di Striscia la notizia Antonio Ricci, lavora al «Tg satirico più seguito d'Italia». Raccomandata? «Certo! È la verità! Ma essendo la figlia del capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni», confessa al Corriere della Sera. «Io lavoro per papà - spiega - non sono dipendente Mediaset. E faccio da trait d'union tra produzione e autori. Sono la tuttofare. Gira perfino una mia foto che pulisco i pavimenti».