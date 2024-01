Il viaggio in Australia è un flop e l'influencer lo spiega così: «È stata una seccatura»

Partire e viaggiare oltreoceano per due settimane è il sogno di ogni persona, specie se la meta è un posto come l'Australia, dove spiagge libere, canguri ed escursioni sono all'ordine del giorno. Una destinazione che, tuttavia, non è piaciuta alla giovane influencer Grace Cheng, di Seattle, Stati Uniti, che ha condiviso il suo disprezzo in un video pubblicato sui social, elencando i diversi motivi che l'hanno portata a considerare il viaggio «mediocre e noioso».