La valigia vibra prima del decollo, la polizia fa scendere l'influencer dall'aereo tra l'imbarazzo generale e svela il mistero

Non poteva immaginare un inizio peggiore per il suo viaggio l'influencer Amanda Diaz Rojas. Mentre stava per decollare, la modella è stata richiamata dalla polizia per aprire la sua valigia, che improvvisamente aveva cominciato a vibrare.

Amanda, che ha quasi 100mila follower su TikTok, ha quindi preso il suo bagaglio ed è uscita fuori dall'aereo dove gli agenti la stavano aspettando. In una scena di surreale imbarazzo, l'influencer ha aperto la valigia, rivelando l'oggetto misterioso che ha causato l'equivoco.